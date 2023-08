Oltre gli extraprofitti Perché il governo è scivolato sulla comunicazione Parla Presicci Luiss

(Di giovedì 10 agosto 2023) Le parole sono importanti. E forse, né più né meno, lo sono i tempi e i modi. A 48 ore dall’annuncio deldi procedere con una imposta straordinaria sui margini extra maturati dalle banche nel 2022 per effetto del rialzo dei tassi (aliquota al 40% sull’eccedenza di almeno il 5% tra i profitti 2022 e 2021 ma con un tetto massimo pari allo 0,1% degli attivi di ogni istituto), è lecito chiedersi se e come una simile decisione potesse essere gestita diversamente. La Borsa, dopo il terremoto iniziale costato alle banche nove miliardi di capitalizzazione, ha smaltito e ripreso fiato. Ma forse proprio questo è il punto. In molti si chiedono se il mercato, gli investitori, i trader e gli stessi manager alla guida degli istituti, non richiedessero un trattamento diverso, un tocco più morbido., si sa, quando ci sono di mezzo i mercati bisogna ...

L'occorrente per la scuola è in sconto Perciò, non tergiversate: cliccate qui per scoprire tutti i prodotti per la scuola in sconto su Amazon! Offerte Speciali Torna lo sconto da 40 ,...Tra i sei biglietti di scuse lasciati prima di compiere il gesto ,a quelli per i familiari, ... vantando una liquidità cheha permesso di entrare nel capitale sociale di Visibilia, società ......perAffari Umanitari delle Nazioni Unite aveva stimato che sarebbero stati 28.3 milioni... in questo periodo ha effettuato 249.722 visite e41mila ammissioni negli ospedali di Kabul, ...

Atletica, Mattia Furlani vola oltre gli 8 metri e approda in finale nel lungo agli Europei U20 OA Sport

Un patto di collaborazione grazie al quale gli associati si impegnano ad effettuare interventi ... prodotto una mostra in collaborazione con Italia Nostra e Progetto Memento, oltre al contributo al ...Uno studente universitario di psicologia di 26 anni è stato arrestato questo nella città di Foz do Iguaçu, nello stato brasiliano del Paraná, con l'accusa di ...