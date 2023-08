Olivia Newton John | la rivelazione choc della figlia | “Ricevo sue visite dall’aldilà Si presenta sotto forma di sfera blu”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) È già passato un anno dalla morte di, l’indimenticabile Sandy nel film Grease. L’attrice è scomparsa ad agosto 2022 a causa di un cancro al seno con cui combatteva dal lontano 1992. Un’assenza che pesa ogni giorno di più tra i fan del celebre musical conTravolta e ovviamente tra i famigliari. A giudicare dalle parole di Chloe Lattanzi, ladi, la madre non sarebbe poi così tanto assente dal suo quotidiano. In un’intervista rilasciata a People, Lattanzi ha detto chiaramente di avvertire la sua presenza. Non in senso metaforico, capiamoci. Chloe fa un riferimento preciso al mondo del paranormale: “Due settimane dopo la sua morte il mio telefono ha scattato per sbaglio una foto al mio cane e lì, accanto alla sua testa, galleggiava una piccola ...