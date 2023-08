Occhi puntati sugli anziani | a Treviglio spesa sociale più bassa delle altre città bergamasche

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’indagine curata dall’istituto Across Concept (ex Ires Lucia Morosini) per conto dello Spi-Cgil di Bergamo osserva da vicino dati e statistiche su domanda, composizione demografica, caricoed economico della popolazione non attiva, crescita e decrescita della popolazione, redditi e politiche di bilancio nei Comuni di, Dalmine, Romano, Seriate, Albino, cioè i cinque enti locali più popolosi della Bergamasca dopo il Comune capoluogo. È una prima ricognizione, l’avvio di un raffronto tra diversi indicatori per cominciare, da settembre, una nuova stagione di negoziazionecon gli amministratori locali del territorio, tenendo la lente ben puntata su bisogni e necessità della popolazione anziana: con un’ “La scelta di come destinare i fondi da parte degli amministratori locali è ancora più ...

I riflettori sarannoanche su Marina Giordano , sempre più decisa a smascherare Lara prima ... Marina rischierà di fare una figuraccia aglidi Roberto, ma il piano di Lara ha ormai le ore ...Il 10 agosto si avvicina, è la Notte di San Lorenzo, ergo sono tutti con gliin su per vedere le stelle cadenti. Dove andare per ammirarle Si possono scegliere gli osservatori: quello ...Il Bitcoin attende news su SEC ed ETFsul 13 agosto, data importante per il Bitcoin, quando la SEC deciderà sugli ETF Bitcoin spot dal fondo negoziato in borsa CBOE con sede a Chicago, ...

Ma i sestieri guardano avanti Occhi puntati su Finestra il Resto del Carlino

Doppia ricorrenza oggi per il Comune di Zeri: la data in cui si puntano i telescopi per vedere le stelle cadenti coincide infatti con la festa patronale. Uffici comunali chiusi ma il sindaco, Cristian ...Occhi al cielo per uno dei momenti più magici dell’estate, quello delle «stelle cadenti» o «lacrime di San Lorenzo », che tradizione vuole aiutino a realizzare i sogni. Per gli astronomi sono solo ...