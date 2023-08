Nuovo tesoro scoperto ad Agrigento | 60 reperti votivi emergono dalla Valle dei Templi

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 10 agosto 2023)ad, con ladeicontinua a riservare incredibili sorprese. I circa 60sono riemersi nei pressi della cosiddetta Casa VII b, struttura che fa parte di un antico complesso abitativo nei pressi del Tempio di Giunone. Quali oggetti compongono ilappena emerso Si tratta di piccole statue votive, busti femminili, lucerne, vasi, frammenti di oggetti in bronzo, terrecotte. Delfanno parte anche alcuni protomi, ossia decorazioni incise, in rilievo o dipinte che ritraevano figure umane, animalesche o fantastiche, sia a mezzo busto sia con la sola testa. All’epoca erano utilizzate come elementi decorativi per strutture architettoniche o per oggetti in ...