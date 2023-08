Nuovo condono edilizio | importanti novità previste nella riforma del Testo Unico sull’Edilizia

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 10 agosto 2023) In arrivo unper gli abusi edilizi. Puoi regolarizzare la tua posizione rispetto alsenza spendere un euro. La nuovasulha portato molteplicisul panorama delle misure che regolano questo settore. Ci si aspetta un prossimodegli abusi edilizi che farà si che molti possano mettere in regola la propria posizione. Una nuova revisione alporterà alper molti abusi – ANSA – ilovetrading.itIl programma di snellimento burocratico messo in atto dal Governo Meloni va a incidere anche sull’ambito, in particolare per quanto ...