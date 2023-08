Nuove tensioni nel Mar Cinese. La miccia è un relitto di guerra

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 agosto 2023) La Cina sta chiedendo con insistenza alle Filippine di rimorchiare una nave da– un vascello dell’epoca della SecondaMondiale ora utilizzato come avamposto militare – da una secca contesa all’interno del MarMeridionale. Pechino teme che Manila lo possa utilizzare come elemento di rivendicazione all’interno di un’area del bacino oggetto di dispute territoriali. Lenella regione stanno aumentando, coinvolgono non solo le Filippine, ma anche il Vietnam e arrivano fino a Taiwan. La Repubblica popolare accusa anche gli Stati Uniti per l’inacidirsi della situazione. Washington sa che queste beghe innervosiscono particolarmente i cinesi, e muove le sue pedine. Il presidente filippino, Ferdinand Marcos Jr., è molto più allineato con gli Usa del suo predecessore, ma è sbagliato descrivere ciò che ...