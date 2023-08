Nuoto | Europei Under 23 | 12 azzurri convocati per Dublino

(Di giovedì 10 agosto 2023), 10 ago. - (Adnkronos) - Da venerdì 11 a domenica 13 agosto lo Sport Ireland National Acquatic Centre diospiterà la prima edizione dei campionati23. In gara oltre 600 atleti in rappresentanza di 40 nazioni. Rassegna open che vedrà la partecipazione di nazioni extra europee. Formula che prevede batterie al mattino, dalle 9.30 (+1h in Italia), e finali dalle 18.00. Novità la skin race (gare ad eliminazione), previste in chiusura della serata di sabato. L'Italia sarà al via con 12 atleti. Isono Anita Bottazzo (Fiamme Gialle/Imola), Giulia Salin (Fiamme Oro/Venezia), Francesco Caroletta (Aurelia), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imola), Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene), ...

Da venerdì 11 a domenica 13 agosto lo Sport Ireland National Acquatic Centre di Dublino ospiterà la prima edizione dei campionati europei under 23. In gara oltre 600 atleti in rappresentanza di 40 naz