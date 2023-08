Notte di San Lorenzo | le stelle cadenti in 3 insolite tele d’autore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 agosto 2023)di San. 10 Agosto. Statutti con il naso all’insù per cercare di vedere una stella cadente e magari esprimere anche un bel desiderio. Come ogni estate, anche in questo Agosto è arrivato il giorno più amato dai romantici. Lain cui non solo si esprimono desideri ma si ha l’occasione di ammirare il cielo notturno completamente pieno di. Le, quei piccoli astri che illuminano le notti. Da sempre uno dei temi di cui l’arte è piena. Tante le interpretazioni, oggi ve ne proponiamo tree poco conosciute. La leggenda delleLadi Sanè chiamata anche “delle”. ...