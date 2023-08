Notte di San Lorenzo 2023 | tutte le curiosità

Leggi su zon

(Di giovedì 10 agosto 2023) Come ogni anno, il 10 agosto ricorre la celebredi San, uno dei giorni più emozionanti dell’anno per ammirare le “stelle cadenti”. Unache porta con sé una forte tradizione religiosa, ma anche una rigida spiegazione scientifica. Attorno a questa data, legata al martirio del diacono di Roma, si verifica infatti il picco massimo dello sciame meteorico delle Perseidi, popolarmente conosciute come Lacrime di San. Ecco quando osservare le stelle cadenti Pur essendo Sanil 10 agosto, il giorno migliore per osservare le meteore cade tipicamente tra l’11 e il 13 del mese, come specificato dall’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. Nelil momento migliore in assoluto per l’osservazione sarà prima ...