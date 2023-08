Noto finanziere fa saltare le nozze in pubblico | “Vai | ti pago Mykonos con l’amante”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Organizza una festa per annunciare le. Ma quando prende la parola scarica la fidanzata e la invita ad andare acon. E’ quanto ha fatto Massimo Segre, figura di spicco della finanza torinese, legato a Carlo De Benedetti. Lei invece è Cristina Seymandi, ex collaboratrice della sindaca Chiara Appendino e poi candidata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

'Il dono che ti faccio è la libertà di amare. Amare unavvocato al quale tieni più che a me. La nostra relazione finisce qui'. Così ha detto dopo un ... Lui infatti è une banchiere di ...So anche che prima di lui hai avuto una relazione con unindustriale. Cari amici, non pensiate ... Ilha 'regalato' la libertà alla sua ormai ex compagna di stare col suo amante: 'Sono ...Poi il riferimento, esplicito, a quel "avvocato" del quale l'ormai ex sarebbe profondamente ... Dopo l'orazione ilsi è ritirato nelle sue stanze in ...

Torino, un noto finanziere invita gli amici per annunciare le nozze, ma poi scarica la fidanzata Quotidiano Piemontese

Durante il party di fidanzamento a Torino, il commercialista Massimo Segre ha rivelato il tradimento della fidanzata Cristina Seymandi ..."Cari amici, non pensiate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto...". E Cristina Seymandi è rimasta impietrita ad ascoltare. VIDEO ...