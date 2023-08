Non torniamo indietro Meloni non si preoccupa delle proteste sul reddito

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Gettare la benzina sul fuoco. Aizzare gli animi, alimentando il risentimento popolare. Se l'obiettivo di Roberto Fico era alzare ulteriormente il livello di tensione nel Meridione, il già Presidente della Camera è riuscito perfettamente nel suo intento. Il grillino, solo due giorni fa, si era recato a Napoli. Ed aveva sparato a zero contro il governo. Reo di aver smesso di regalare soldi a chi non ha alcuna intenzione né di lavorare né, tantomeno, di cercare un impiego. «Noi dobbiamo ribellarci ad un'idea culturale per cui si attaccano la povertà e la difficoltà e dobbiamo uscire fuori dal paradigma che questa destra ideologica porta avanti: chi prende ildi cittadinanza è un fannullone. Il provvedimento di abolizione deldi cittadinanza è scellerato e non tiene contodifficoltà in cui versano e vivono tante ...