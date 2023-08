“Non ti sposo più | dovete sapere tutti” Festa vip con finale choc | ‘disintegra’ la fidanzata davanti a 150 invitati

(Di giovedì 10 agosto 2023) Unacon 150 ospiti per annunciare il matrimonio. Così almeno credevano gliinclusa, e invece il discorso di lui ha preso tutt’altra piega lasciandoattoniti, senza parole. Siamo a Torino e il video pubblicato da Lo Spiffero è già sulla bocca di tutta Italia anche perché i protagonisti della scena surreale sono due persone note. Lui è Massimo Segre, finanziere e banchiere di grande fama vicino a Carlo De Benedetti; lei è Cristina Seymandi, 40enne e collaboratrice dell’ex sindaco Chiara Appendino.si aspettavano discorsi romantici allain vista del matrimonio programmato a ottobre prossimo e organizzata in una prestigiosa villa con vista sulla Mole Antonelliana. Ma hanno assistito a una rottura a dir poco clamorosa, nonostante le ...

Choc alla festa di nozze "Non ti sposo più, torna dal tuo amante" QUOTIDIANO NAZIONALE

Il finanziare torinese ha organizzato una festa prima del matrimonio per lasciare l’ex collaboratrice di Appendino : “Puoi stare con l’avvocato che ami” ...«Madamina il catalogo è questo». Ma in questo caso non si tratta delle conquiste del Don Giovanni. In un’inversione di ruoli, a elencare i tradimenti subiti da quella ...