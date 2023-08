Non rescinde | non si riduce l'ingaggio | non gioca | il caso-Pogba costa alla Juve 48 milioni

(Di giovedì 10 agosto 2023) Come se non bastassero le penalizzazioni in campionato e l’esclusione dall’Europa, oltre alle inchieste penali e civili, c’è...

L'esterno destro ha firmato un biennale con le Fere nel giorno in cui il Grifoconsensualmente anche con Curado Altro che voglia di Argentina, come hanno fatto spiegare ... almeno finchési ...Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone B Squadra Perugia Le voci che circolavano dal primo pomeriggio hanno trovato conferma: Marcos Curadofarà più parte della rosa del Perugia. Il difensore argentino classe 1995 ha ufficialmente rescisso il contratto che lo legava alla società biancorossa fino al 30 giugno 2024 e da subito potrà ...In anticipo di un anno rispetto alla scadenza del contratto, Buffonil suo rapporto con il ... 'Nel futuro di Gigi, comunque,c'è una panchina al parco:sarà mai un pensionato, ha ...

Come se non bastassero le penalizzazioni in campionato e l’esclusione dall’Europa, oltre alle inchieste penali e civili, c’è un altro lascito, altrettanto pesante, della triade Agnelli-Nedved-Cherubin ...Alla Juve tiene banco il mercato complicato di questa estate, ma altre informazioni riportano alla luce una spiacevole storia per i tifosi.