(Di giovedì 10 agosto 2023) Tornano le condivisioni Facebook dove verrebbe mostrato il fantomaticodeial. Ecco perchégenere di filmati sono di fatto una truffa ai danni degli utenti suggestionabili, inclusi gli sprovveduti che li condividono. Come vedremo incaso si tratta di un esperimento autentico, ma che racconta un storia totalmente diversa, tanto affascinante che avrebbe potuto comunque fruttare click e visualizzazioni nei Social. Ricordiamo che ilnon è presente nei. Per chi ha fretta: Secondo chi ha confezionato la clip in oggetto questa mostrerebbe particelle diin grado di finire nel nostro corpo danneggiandolo. Il filmato chiaramente non può mostrare immagini al...

No! Questo non è grafene al microscopio e non riguarda i vaccini Open

