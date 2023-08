Nio - Componenti italiane per la prossima piattaforma made in China

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 10 agosto 2023) In futuro, le piattaforme della Nio avranno importantidi origine italiana. La Casa cinese, tramite il veicolo d'investimenti Nio Capital, ha infatti acquistato una partecipazione nel capitale della Mavel, azienda aostana specializzata nella produzione di motori elettrici. Le forniture. In tal modo, la Nio Capital ha ottenuto un accesso privilegiato a "chiave" che saranno utilizzati nella "digenerazione della Nio". In particolare, la Mavel fornirà l'intero gruppo motopropulsore, ossia il cuore dei veicoli a batteria: motore, dispositivo di controllo e sistema di trasmissione. L'azienda italiana è stata scelta dalla Nio perché i suoi motori "hanno un design strutturale e ingegneristico altamente innovativo e presentano vantaggi significativi in termini di efficienza, velocità ...