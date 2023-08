Niger | l' Ecowas dà il via libera all' azione militare | I golpisti | Se intervenite | uccidiamo il presidente

Il presidente della Costa d'Avorio Alassane Ouattara ha invece spiegato che l'il via libera ad un'operazione militare in'il prima possibile': 'I capi di stato maggiore faranno altre ...... a poche ore dal nuovo vertice dei Paesi della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale () convocato ad Abuja sulla situazione indà il via libera all'operazione ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Dopo una lunga giornata di trattative, l'ha dato il via libera ad un'operazione militare in'il prima possibile'. Lo ha detto in serata il presidente della Costa d'Avorio Alassane Ouattara, al termine del summit straordinario di ...

La giunta militare golpista in Niger ha formato un governo. Lo ha reso noto il leader dei golpisti, il generale Abdourahamane Tiani. L'esecutivo, composto di 21 membri, è guidato dal primo ministro Al ...Il presidente della Costa d'Avorio annuncia che l'Ecowas sarebbe prossima a intervenire militarmente contro la giunta che ha preso il potere in Niger. Ecco cosa si rischia ...