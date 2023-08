Niger | la situazione si complica ancora di più

Oggi è indetto un nuovo summit straordinario in cui "si discuterà dellapolitica in", è stato annunciato su X (ex Twitter) dall'Ecowas. Intanto il presidente del Togo, Faure ...Un altro obiettivo è l'aumento delle pensioni a mille euro, compatibilmente con la... A preoccupare è anche il, da cui partono flussi di migranti che potrebbero ingrossarsi. "Siamo ...... alla vigilia di un nuovo vertice dell' Ecowas , la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, che si terrà ad Abuja e nel corso del quale si discuterà dellapolitica in

Uranio per la Francia. Petrolio per la Cina. Migranti per l’Italia. Gas per l’Ue. Jihadisti per Usa ed Ecowas. Ecco perché la giunta militare si trova contro (quasi) tutta la comunità internazionale.I Paesi dell'Ecowas si riuniscono nuovamente nel tentativo di trovare una via d'uscita all'impasse politica in Niger, dopo il colpo di Stato militare che ha portato alla destituzione del presidente Ba ...