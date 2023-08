Niger | la resistenza pro-Bazoum si organizza

(Di giovedì 10 agosto 2023) Neltormentato dalle conseguenze del colpo di Stato militare del 26 luglio scorso, nasce il Consiglio diper la Repubblica. Obiettivo: riportare al suo posto il presidente eletto Mohamed, che il golpe del generale Tchiani ha rovesciato. Lo annuncia il deposto ministro dell’amministrazione, Rhissa Ag Boula, ex capo ribelle. Il Consiglio è intenzionato a far tornareal potere “con tutti i mezzi necessari“. Secondo quanto si legge in un comunicato, il Consiglio diper la Repubblica è un “movimento politico” mirato a “ristabilire l’ordine, la legalità costituzionale. Il presidente Mohamednella pienezza delle sue funzioni“. Il Presidente della Repubblica del, Mohamed. Foto Ansa/Epa Jason ...

Rhissa Ag Boula " uno dei ... il Consiglio dellaper la repubblica. E come primo atto ha fatto un appello all'esercito,...Leggi Anche, nasce Consiglio diper ritorno presidente Bazoum La giunta militare che ha preso il potere inil 26 luglio ha formato un nuovo governo composto da 21 ministri

La giunta militare golpista in Niger ha formato un governo. Lo ha reso noto il leader dei golpisti, il generale Abdourahamane Tiani. Il governo composto di 21 membri, annunciato a poche ore dal vertic ...È il forte messaggio che emerge dalla riunione straordinaria della Comunità Economica dell’Africa occidentale, che si sta tenendo ad Abuja, la capitale della ...