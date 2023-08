Niger | il golpe destabilizza il Sahel e l’Occidente Ma l’intervento militare non piace quasi a nessuno

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 agosto 2023) La sera del 26 luglio scorso, mentre il colonnello dell’aeronautica Amadou Abdouramane annunciava a Téléla deposizione del presidenteino Mohamed Bazoum e la costituzione di una giuntada allora al potere a Niamey, in tv c’erano anche due personaggi che conoscono bene l’Italia o almeno le nostre forze armate schierate in. In silenzio, tra gli otto militari in piedi alle spalle di Abdouramane, figuravano infatti anche il colonnello Ahmed Sidian, vicecapo della Guardia nazionaleina, e il colonnello Sidi Mohammed, comandante dei Vigili del Fuoco, entrambi coinvolti nelle attività della Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del(Misin) e oggi membri della giunta golpista. Il primo, una volta uomo di fiducia dell’ex premier Brigi Rafini, ...