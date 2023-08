alibi sui bilanci. Stop ai rimpalli di responsabilità tra dirigenti e organi di indirizzo politico sull'approvazione dei preventivi che deve restare ancorata alla data del 31 dicembre anche ...'Non lasceremodi intentato per fermare gli sbarchi illegali, sia in casa che sul piano internazionale'. Il ... combattere la criminalità organizzata e per questo condividere in modoefficace ...Sono I peggiori giorni, seconda atipica puntata del precedente I migliori giorni,banale del ... Non si ride perché non c'èda ridere nonostante il cast sia specializzato in comicità. E ...

Niente più alibi sui bilanci degli enti locali Italia Oggi