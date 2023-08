News Uomini e Donne | Andrea Nicole Conte affronta il cambiamento fisico | “Ridotta a 47 kg”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un messaggio sincero e toccante è emerso da parte di, ex tronista di, mentre si apre riguardo al suo percorso di trasformazione fisica e mentale dopo aver riscontrato una considerevole perdita di peso. L’ex protagonista del celebre dating show di Maria De Filippi ha raggiunto i suoi fan attraverso i social media, condividendo il suo cammino di guarigione e, che era stata al centro dell’attenzione per la sua storia con Ciprian Aftim durante la sua partecipazione nel dating show, ha raccontato ai suoi seguaci come stando il difficile periodo dopo la rottura....