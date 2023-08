Neonazisti contro tutti Ma la Germania e l’Europa si chiedono | basterà?

(Di giovedì 10 agosto 2023) In due elezioni locali, AfD ha prevalso sull’intero arco degli altri partiti. Il motto: “I nazisti morirono affinché lavivesse”. Poi antieuropeismo e complottismo. Nessuna drammatizzazione, ma preoccupazione sì.

In due elezioni locali, AfD ha prevalso sull’intero arco degli altri partiti. Il motto: “I nazisti morirono affinché la Germania vivesse”. Poi antieuropeismo ...L'ufficio per la Costituzione: "Minacciato il diritto alla dignità umana". Il commissario contro l'antisemitismo: "Negazionisti" ...