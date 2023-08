Nella splendida Ischia appartamenti privati trasformati abusivamente in b&b

(Di giovedì 10 agosto 2023) A Forio d’i Carabinieri hanno denunciato 3 persone con l’accusa di aver trasformatoin b&b e camere di hotel L’estate entra nel vivo e, con Ferragosto alle porte, i carabinieri della compagnia diintensificano i controlli ai furbetti dell’affitto. Parliamo di chi, cavalcando il boom di presenze nei mesi più caldi dell’isola, converte abitazioni private in b&b e camere di hotel. Fitti abusivi, con profitti elevati e non tracciati. Tre le persone denunciate. La prima, proprietaria di due immobili in via casa Patalano, aveva dato alloggio a 4 turisti stranieri senza fornire alcuna indicazione alle autorità di pubblica sicurezza. Duein locazione estiva anche per un 70enne del posto. Comodamente sistemati per ...

Lacornice del giardino di Palazzo Locatelli di Cormons faranno da sfondo alla kermesse che si terràmagica notte delle stelle cadenti. L'iniziativa prenderà il via alle ore 19.30 ...... natura speciale e bagni di sole, Cala Martina ha rivestito anche un importante ruolostoria ... La Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino è unaarea protetta che prende vita nei ...È SCANDALOTORINO BENE -Torino vip non si parla d'altro. Lui, il cornuto (per usare le sue parole), è Massimo Segre, ... già rimandate due volte, in unavilla sulle colline di ...

Domani sera nella splendida cornice dell'Artemio Franchi il Sestri ... Tuttocampo

Nella sua nuova dimensione siciliana lo chef Mauricio Zillo ci ha conquistati per la sua ritrovata verve gastronomica in salsa palermitana.Splendida medaglia d'oro in casa Italia in questo pomeriggio ai Mondiali di Glasgow. Nella cronometro dedicata agli uomini under 23 a trionfare è Lorenzo Milesi. Già professionista (21 anni per lui), ...