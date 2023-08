Intanto è stata rifiutata l'offerta del. 'C'è Mutu allenatore. Però abbiamo parlato con la società: non possono pagarlo ', conclude Beccali.L'ex attaccante della Fiorentina ha lasciato il Rapid Bucarest, sostituito dall'ex Lazio , per allenare il, club azero. 2023 - 07 - 11 20:38:07 Bayern, interesse per Bono in porta Nome ...Commenta per primo Nuova avventura in panchina per Adrian Mutu , il tecnico rumeno è il nuovo allenatore del, contratto biennale con opzione per il terzo anno. Le sue dichiarazioni: 'Ilè il club con la più grande e forte base di tifosi in Azerbaigian. I tifosi di questo club sono ...

Neftchi Baku-Besiktas (Conference League, 10-08-2023 ore 19:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Si complica l'affare Palermo - Morutan. Il Galatasaray avrebbe ricevuto nelle ultime ore un'offerta di prestito.Come riportato da “TMW” sfuma il ritorno in Italia di Olimpiu Morutan. Il trequartista rumeno, classe 1999, piace a diversi club italiani, tra cui Bari, Palermo e Sampdoria, ma potrebbe proseguire la ...