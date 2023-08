Naufragio a largo di Lampedusa | annegano 41 migranti

(Di giovedì 10 agosto 2023) Sarebbero partiti, da Sfax in Tunisia, con il mare in tempesta. Dopo circa 6 ore di navigazione, il barchino di metallo di 7 metri sul quale erano stati "caricati" in 45, si e' ribaltato ed e' ...

Sarebbero partiti, da Sfax in Tunisia, con il mare in tempesta. Dopo circa 6 ore di navigazione, il barchino di metallo di 7 metri sul quale erano stati "caricati" in 45, si e' ribaltato ed e' ...

Una nuova tragedia nel Mediterraneo, un naufragio con 41 dispersi nel tentativo di attraversare il canale di Sicilia, dà il senso di una nuova ...Quarantuno migranti sono morti dopo che un barchino, salpato da Sfax in Tunisia, si è ribaltato ed è affondato durante la navigazione nel canale di Sicilia. A raccontare quella che è stata l’ennesima ...