Nas nei stabilimenti balneari | il 31% è irregolare

(Di giovedì 10 agosto 2023) Strutture abusive, carenze igieniche, blatte morte in cucina, cibi scaduti o privi di tracciabilità. Sono queste alcune delle gravi irregolarità riscontrate dai carabinieri dei Nas durante 883 controlli compiuti in tutta Italia neglie nei villaggi turistici. I carabinieri dei Nas hanno compiuto in tutta Italia 883 controlli neglie nei villaggi turistici Una fotografia indecorosa che riguarda il 31% delle attività ispezionate dall’Arma. In pratica una su tre – per un totale di 257 su 883 – al momento dell’arrivo dei carabinieri è risultata. Contestate 415 sanzioni penali e amministrative per oltre 290mila euro. Ma non finisce qui, nei casi più gravi, 11 titolari di attività sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e per 20 attività sono ...