Nas negli stabilimenti balneari | 20 chiusi e nel 31% trovate irregolarità

Strutture abusive, carenze igieniche, cibi scaduti o privi di tracciabilità. E' quanto hanno accertato i carabinieri deidurante 883 controlli compiuti in tutta Italiastabilimenti balneari e nei villaggi turistici. Ne sono risultati irregolari 257, pari al 31% di quelli ispezionati. Sono state contestate 415 ...commenta Ispezioni deiin stabilimenti balneari e villaggi turistici sparsi per l'Italia. Nel corso degli 883 controlli effettuati, i militari hanno trovato strutture abusive, carenze igieniche, cibi scaduti o privi di ...In particolare, ildi Reggio Calabria ha accertato che uno stabilimento balneare era stato adibito abusivamente nelle ore serali a luogo di ritrovo e intrattenimento, del tipo 'discoteca all'...

Controlli Nas negli stabilimenti balneari, chiuse 20 strutture RaiNews

Ispezioni dei Nas in stabilimenti balneari e villaggi turistici sparsi per l'Italia. Nel corso degli 883 controlli effettuati, i militari hanno trovato strutture abusive, carenze igieniche, cibi scadu ...Deferiti all'autorità giudiziaria 11 titolari di attività: Riscontrate gravi criticità strutturali e igieniche ...