Napoli | trovato cadavere nel lago Fusaro | è 60enne di Bacoli

(Di giovedì 10 agosto 2023) L'uomo sarebbe stato colto da malore mentre era a caccia di mitili E' stato trovato mezz'ora fa da alcuni passanti il cadavere di G.M., 60enne di Bacoli. Nel lago Fusaro, dove risulta vietata la pesca, l'uomo pare fosse a caccia di mitili. Colto da malore, è morto in acqua. Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri della stazione di Bacoli.

