Napoli | novità sugli striscioni al Maradona | la nota ufficiale della società

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ildel presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato delleimportanti in merito alla normativaallo stadio Diego Armando. Laazzurra, tramite una, ha svelato quelle che saranno le nuove norme in merito ae coreografie per le partite allo stadio Diego Armando. La nuova normativa pere coreografie A partire dal 10 agosto 2023, la SSCha aperto la possibilità per i tifosi azzurri di inviare richieste di autorizzazione per il posizionamento die la realizzazione di coreografie durante le partite casalinghe in vistastagione 2023/24 ...

Il 12 agosto sarà una giornata importante per i tifosi del, che finalmente scopriranno lee le sorprese che De Laurentiis ha in serbo per loro. Resta solo da aspettare e sperare che le ...... nel porto di, a bordo della MSC World Europa, la nave fiore all'occhiello di MSC Crociere. Ricevi la nostra Newsletter L'unico modo per non perderti nulla sulle, le anticipazioni, i ...... via Vittorio Emanuele Orlando e via) e sta procedendo a posizionare tutti gli altri ... Tra lela possibilità di pagare con bancomat, dunque senza la necessità di avere contanti, ...