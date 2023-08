Napoli | il mercato tra dubbi e certezze | il punto ad una settimana dal calcio d’inizio

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 10 agosto 2023) Manca sempre meno all’inizio della stagione 2023-2024 del campionato di Serie A che vedrà ildi Rudi Garcia scendere in campo per difendere e riconquistare il tricolore ottenuto grazie alla cavalcata trionfante dello scorso anno. Nonostante la squadra sia praticamente quella dell’anno scorso, fatta eccezione per la cessione di Kim e di qualche esubero, la campagna acquisti della squadra di De Laurentiis non ha entusiasmato i tifosi azzurri sempre più divisi riguardo questa questione. I lati positivi sono sicuramente la mancata cessione di determinati pezzi grossi come Osimhen, Kvaratskhelia e Lobotka, ma dopo un’annata trionfale i tifosi delsi aspettavano qualche acquisto che potesse permettere agli azzurri di prendere un grosso vantaggio sulle dirette avversarie. De Laurentiis, che aveva apertamente parlato di un ...