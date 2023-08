Napoli | il clan di Soccavo offre i dolci | «Omaggio della domenica»

(Di giovedì 10 agosto 2023) Per neutralizzare le forze dell?ordine ed evitare che i cittadini potessero essere collaborativi con la polizia, la camorra impediva che si compissero furti e rapine nel quartieredi...

... in Provincia di, relativa a ripetute condotte estorsive poste in essere in suo danno nei ...autori dei reati e l'esistenza di un 'nuovo cartello criminale' composto da esponenti dei'Aprea',...... si sono presentati dalle loro vittime con le "casacche" di diversidi camorra tutti federati con la famiglia malavitosa dei Mazzarella. I reati contestati dalla DDA e dal Gip disono, a ...... la camorra impediva che si compissero furti e rapine nel quartiere Soccavo die la domenica ...con la quale il Gip Anna Tirone ha disposto l'arresto di quattro presunti affiliati alVigilia.

Napoli: traffico di droga, colpito il clan Vigilia di Soccavo con quattro arresti ilmattino.it

Per neutralizzare le forze dell’ordine ed evitare che i cittadini potessero essere collaborativi con la polizia, la camorra impediva che si compissero furti e rapine nel quartiere Soccavo ...Ogni mese la richiesta di pizzo, i tassi sempre più alti, la lenta agonia di chi lavora tra mille difficoltà ed è costretto a cedere parte dei suoi guadagni ai boss della zona per non andare incontro ...