Napoli | ecco quando potrebbe partire Osimhen

Calciomercato- Ieri è andato in scena l'incontro numero nove tra Aurelio De Laurentiis e il procuratore di Victor Osimhen , Roberto Calenda . Lo riferisce l'edizione di oggi in edicola di Repubblica: ...... il mercato del, il Milan che aspetta un'altra occasione e tutte le altre squadre di Serie A.tutte le trattative e le notizie in tempo reale di oggi, giovedì 10 agosto 2023. ...Quindi il mercato: Cajuste e Veiga per il, Arnautovic per l'Inter e Renato Sanches per la ... In Inghilterra tiene banco la trattativa tra Kane e il Bayern Monaco edallora che il Mirror ...

Napoli, ecco Cajuste. Visite per il nuovo centrocampista di Garcia Corriere dello Sport

Inviato a Castel di Sangro È il Napoli, bellezza. A De Laurentiis piace da morire scovare i talenti in giro per l'Europa. Dei piccoli crack, come Kvara o Kim. E scommettere su di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...