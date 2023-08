Napoli | De Laurentiis lapidario su Osimhen | ecco la mossa del patron azzurro

, Detranquillizza su Osimhen . Osimhen, per il rinnovo c'è tempo . Osimhen -, il nodo è la clausola ., tre strade per Osimhen ., Osimhen è tornato ad allenarsi ...... allo stesso tempo, in trattativa per il rinnovo del contratto con importante adeguamentoFuturo Osimhen, parla Aurelio De. Il presidente delesce allo scoperto sul bomber nigeriano, ...Aurelio De, presidente del, ha parlato di Osimhen ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue dichiarazioni. 'Osimhen resta. Ha un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare I ...

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo le parole sul futuro di Osimhen, si è così espresso ai microfoni di Sky Sport: “Il mio sogno è quello di ripetere la stagione che abbiamo appena ...“Osimhen resta. Ha un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare”. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis blinda il suo attaccante Victor Osimhen. “Esistono dei contratti e i ...