Napoli-Apollon Limassol | ultima amichevole | dove vederla in streaming

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tutte le informazioni suvedere inl’precampionato delcontro l’. NOTIZIE CALCIO. Ildi Rudi Garcia saluta il precampionato con l’contro l’, squadra cipriotamilita Mathieu Valbuena. L’appuntamento è fissato per oggi allo Stadio Patini di Castel di Sangro, con fischio d’inizio alle ore 20:30. Si tratta dell’ultimo test per gli azzurri prima dell’esordio in campionato, previsto per il 19 agosto in trasferta contro il Frosinone. Stesso discorso per l’, che inizierà la stagione il 19 agosto nella ...