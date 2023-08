My Home My Destiny | anticipazioni 11 agosto | Benal se ne va Zeynep e Mehdi ricevono una brutta sorpresa

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 10 agosto 2023) MyMy11: colpo di scena! Forsepossono riprendere la loro vita, senza chegliela rovini! …Ma c’è sempre Faruk! Kibrit: felicità rovinata? Intanto… Kibrit non potrebbe essere più felice, ora che è stata adottata da…Il suo incubo è finito! Tuttavia a non fare i salti di gioia è Yasemin. Come mai non vuole lì la ragazza? Uno degli interrogativi più importanti per il pubblico di “MyMy“, è cosa faràadesso, dato chel’ha rifiutata per l’ennesima volta per rimanere con la moglie, di cui è profondamente innamorato. Ebbene, la sua ex incinta decide di ...