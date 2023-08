Musetti sconfitto da Medvedev negli ottavi di Toronto

(Di giovedì 10 agosto 2023) (Adnkronos) – Lorenzodal russo Daniile eliminatodi finale del torneo Atp Masters 1000 di2023. L'azzurro, numero 16 del tabellone, è statodal russo, seconda testa di serie.si è imposto per 6-4, 6-4 in 1h33'. Il russo fa la differenza nel primo set trasformando una delle 2 palle break create e allungando nel settimo game: dal 4-3, il numero 2 del tabellone non concede nulla chiudendo il parziale 6-4. Nel secondo set,mette la freccia con il break nel terzo game (2-1) ma viene raggiunto sul 3-3 quando cede il servizio con un doppio fallo. Il russo allunga nuovamente (5-3) e fa calare il sipario dopo un'ora e mezza abbondante. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web ...

