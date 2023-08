Musetti ko in due set | Medvedev ai quarti a Toronto

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il russo si è imposto con un duplice 6-4(CANADA) - Niente da fare per Lorenzoche esce di scena agli ottavi del "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.660.975 dollari, in corso sul cemento di, in Canada. Il 21enne di Carrara, se

Una buona versionenon basta per superare il n. 3 al mondo che vince con un doppio 6 - 4 in poco più di un'ora e mezza. Per il russo è la ventiduesima vittoria nelle ultime 23 partite giocate su cemento outdoor, ...Tra lo scozzese e Sinner ci sonoprecedenti: una vittoria a testa, con Jannik che ha vinto l'unica sfida giocata su cemento outdoor (Dubai 2022)., invece, affronterà il n. 2 del seeding ...Alla fine ha avuto la meglio Jannik che ha vinto il loro primo confronto, grazie abreak, uno a ...e Jannik ha sconfitto negli anni tennisti di livello come Matteo appunto ma anche Lorenzo...

Musetti lotta, ma non basta: ai quarti va Medvedev Sky Sport

Lorenzo Musetti esce di scena dal Masters1000 di Toronto , sconfitto in due da Daniil Medvedev - 64 64 - in quello che è stato anche il loro ...1 minuto per la lettura TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Lorenzo Musetti che esce di scena agli ottavi del “National Bank Open”, sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montep ...