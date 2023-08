Musetti batte Kokkinakis | highlights Atp Toronto

Lorenzoin rimonta agguanta gli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto superando l'australiano Thanasi Kokkinakis 4 - 6 7 - 5 6 - 4: gli ...Avanti 5 - 4,ha innestato il pilota automatico e scritto la parola fine con un eccezionale dritto lungolinea. Atp Toronto -si regala Medvedev. Il russo elimina Arnaldi Sarà Daniil ...I derby italiani:Berrettini . Sinner - Travaglia a Melbourne . Panatta - Bertolucci a Firenze . Il re rimane Bertolucci . Così negli Slam . I derby precedenti . Il bilancio di ...

ATP Toronto 2023, Lorenzo Musetti rimonta Kokkinakis e raggiunge Medvedev agli ottavi OA Sport

Niente da fare per Matteo Arnaldi. Nel 2° incontro, sul Grandstand, il ligure deve cedere alla solidità di Daniil Medvedev (n.3 del mondo). La sfida, valida per il secondo turno del Masters1000 di Tor ...