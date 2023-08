Multe | Milano primo comune in Italia per incassi | nel 2022 raccolti 151 milioni

(Di giovedì 10 agosto 2023) Conducenti milanesi i più multati d’, lo scorso anno la 'spesa pro capite' è stata di 174 euro I guidatori di, Pavia e Mantova sono i più multati della Lombardia; in particolare, non solo è risultata essere illombardo che nelha incassato i maggiori proventi derivanti da sanzioni legate all’accertamento delle violazioni al Codice della Strada, ma anche ila livello nazionale. E’ quanto emerge dall’analisi congiunta Facile.it – Assicurazione.it realizzata esaminando i rendiconto dei proventi delle violazioni del Codice della Strada pubblicati dalle città capoluogo di provincia lombarde. Lo scorso anno,, con 151di euro, si è guadagnata sia il primato dei comuni lombardi ad incassare i maggiori ...

... considerando che dai dati ufficiali Aci fanno capo aoltre 870.000 veicoli tra auto e moto, nel 2022 la 'spesa pro capite' perlegate alle violazioni del Codice della Strada è stata di ...Leggi Anche, in arrivo nuove telecamere e altri autovelox - Il sindaco Sala: 'Non per fare cassa, ma per la sicurezza delle strade' Installato da poco tempo Il dispositivo saltato in aria era ...Leper eccesso di velocità Limitando l'analisi ai proventi dalle violazioni ai limiti di velocità, tra le città capoluogo lombarde quella con i maggiori incassi è ancora una volta(poco ...

Conducenti milanesi i più multati d’Italia, lo scorso anno la 'spesa pro capite' è stata di 174 euro ...Dopo le proteste al sindaco, ignoti hanno fatto esplodere l'autovelox di Cadoneghe con della polvere da sparo. Di recente altri quattro dispositivi a Rovigo ...