Multe - Milano prima in Italia | in un anno ha incassato 151 milioni di euro

(Di giovedì 10 agosto 2023) Gli automobilisti milanesi sono i più tartassati d'. Secondo un'analisi condotta da Facile.it e Assicurazione.it su dati provenienti dal "Rendiconto proventi violazioni codice della strada" del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, l'scorsoha infattiben 151di. Enorme il divario con gli altri capoluoghi di provincia lombardi: Brescia è il secondo comune lombardo con i maggiori proventi, con 11, mentre Bergamo si è fermata a 7. Nel complesso, l'intera Lombardia è ai vertici della classifica nazionale per l'importo complessivo, che ha portato nelle casse delle amministrazioni quasi 194di. Roma staccata.è anche ...

è anche la città che incassa di più dallea livello nazionale. Roma, che ha oltre il doppio degli abitanti, ha ottenuto 133 milioni, mentre Torino e Bologna hanno riscosso, ...Milanesi, pavesi e mantovani sono i guidatori più multati della Lombardia e d'Italia. Chiude la classifica delle grandi città Napoli con "solo" 8,85 milioni diincassateConsiderando che dai dati ufficiali ACI fanno capo aoltre 870.000 veicoli tra auto e moto , nel 2022 la 'spesa pro capite' perlegate alle violazioni del Codice della Strada è stata di ...

Nel 2022 il capoluogo meneghino si è posizionato al vertice della classifica anche per "spesa" pro capite e per numero di violazioni ai limiti di velocità. Roma staccata ...