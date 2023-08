Multa Ztl per mancata esposizione del pass disabili | si può contestare?

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 10 agosto 2023) Quando sia dalla ZTL e non si espone ilci tocca una. Vediamo se è possibile contestarla e in che modo. Molte città italiane per evitare il traffico nei centri storici hanno istituito delle Zone a Traffico Limitato (ZTL). Solo alcune persone autorizzate possono circolare in auto in queste zone, a tutte le altre toccherà pagare unanel caso ci provassero. L’entrata senza autorizzazione in ZTL può comportare multe fino a 335 euro – ANSA – ilovetrading.itUn cartello tra i più detestati dagli automobilisti di tutta Italia è quello dell’entrata in una ZTL. Le Zone a Traffico Limitato sono generalmente in coincidenza dei centri storici ed esistono per evitare che troppe persone circolino in uno spazio esageratamente ristretto. Tra le persone che possono accedere alle ZTL ci ...