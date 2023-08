Mountain bike | Elian Paccagnella conquista l’argento ai Mondiali! 2° nel cross-country tra gli juniores

(Di giovedì 10 agosto 2023) Bellissimo argento perneljunior ai Mondiali 2023 di. L’azzurro ha disputato una prova di grandissimo spessore e ha chiuso in 1h08:49, finendo dietro soltanto al danese Albert Philipsen, primo quest’oggi in 1:07:55. Si tratta di un risultato davvero importante per il classe 2005, che ha dimostrato di aver grande talento e di potersela giocare benissimo con tutti. Peccato soltanto per il mancato oro, ma per l’azzurro oggi era veramente difficile fare meglio di così, vista la gara magnifica del classe 2006 Philipsen, che grazie all’oro odierno ha bissato il successo ottenuto nella prova in lineadi ciclismo su strada. Terzo posto finale per il canadese Ian Ackert, che ha terminato la ...

Elian Paccagnella conquista la medaglia d'argento nella. Elite femminile: al via Guazzini e Vigilia ., nel cross country junior settima Elisa Lanfranchi . Crono juniores ...Prova positiva all'esordio in una competizione mondiale per Giada Martinoli, la biker varesina di classe 2006 che oggi ha disputato la gara iridata didi categoria Juniores. Martinoli era una delle quattro azzurre iscritte alla competizione di Glasgow, in Scozia, e si è piazzata al 16° posto finale. Una gara onorevole quella dell'...

Aperto il programma del mountain bike cross country ai Mondiali di Glasgow 2023. La prima prova iridata ha visto sfidarsi sul percorso scozzese le donne junior, in una gara che ha di sfida ne ha avuta ...Prova onorevole per la varesina della Ju Green sul tracciato di Glasgow. Doppietta oro-argento per il Canada, settima l'azzurra Lanfranchi ...