Motomondiale | Ducati | wildcard per Bautista per il Gp di Malesia

Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - Alvaro Bautista correrà con la Ducati del team Aruba.it Racing in Malesia dal 10 al 12 novembre 2023. Lo spagnolo sarà in pista per il Gran premio del Sepang International Circuit, due settimane dopo la conclusione del Campionato del mondo Superbike prevista a Jerez de la Frontera (Spagna) nel weekend 27-29 ottobre. Sarà la terza wild card della stagione 2023 per Bautista - dopo i due round italiani del Mugello a maggio e quello di Misano previsto dall'8 al 10 settembre, con Michele Pirro - che dallo scorso anno ha confermato la partnership con Aruba.it disputando tre eventi del calendario MotoGp con le stesse livree utilizzate dalle Panigale V4R ufficiali del team Aruba.it Racing – Ducati nel campionato WorldSBK. A seguito dei due test sostenuti recentemente a Misano sulla Ducati MotoGP Alvaro Bautista è sceso in pista a Misano per la prima giornata di test in sella alla Ducati.

Dopo la sua lunga carriera tra MotoGP e Superbike, il Macho s'era dato, ultimamente, alle corse. Undicesimo in classifica generale del mondiale Motogp, con una moto che fatica a tenere il passo delle prime, ed e' distantissima dalla prestazioni della Ducati di Pecco Bagnaia, che lo scorso anno gli ha rimontato 91 punti vincendo il Mondiale. Per Fabio Quartararo, pilota francese della Yamaha, e' arrivato il momento delle scelte. "Al test di Misano ...

