MotoGP | Team Gresini Alex Marquez rinnova per il 2024

(Di giovedì 10 agosto 2023) La formazione di Faenza della Motomondiale prosegue con Ducati fino al 2025. ROMA - Pochi giorni fa a Silverstone la prima vittoria in, in appena qualche mese con ilRacing, ha già lasciato il segno, mettendo in bacheca anche un altro podio e una pole. "Un ruolino d

"Siamo davvero felici di avere ancora ilGresini Racingnella famiglia Ducati per altre due stagioni. È una struttura estremamente professionale e, nel corso degli anni, ha dimostrato di ...Pochi giorni fa a Silverstone la prima vittoria inper Alex Marquez che a referto, in appena qualche mese con ilGresini Racing , ha già messo anche un podio e una pole… Un ruolino di marcia che non poteva che portare alla ...Infine, in casa Aprilia sono confermati sia Miguel Oliveira sia Raul Fernandez della CryptoDATA RNF. Nel complesso, dunque, non si può certo dire che mancheranno le sorprese nel 2024, ma ...

MotoGp, il Team Gresini avanti con Alex Marquez e Ducati Corriere Romagna

La formazione di Faenza della Motomondiale prosegue con Ducati fino al 2025.ROMA (ITALPRESS) - Pochi giorni fa a Silverstone la prima vittoria ...Lo spagnolo, che qualche giorno fa a Silverstone ha vinto la Tissot Sprint, proseguirà con il team di Faenza, che schiererà le Ducati fino al 2025 ...