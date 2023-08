MotoGP | Alex Marquez rinnova il contratto con il Team Gresini

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) La vittoria nella Sprint Race a Silverstone (Gran Bretagna), oltre a una pole-position e un podio in questa stagione di, sono stati riscontri significativi per. Lo spagnolo, reduce dalla difficile esperienza in Honda, ha trovato nuova linfa in sella alla Ducati del. Il fratellino di Marc, fin da subito, ha dimostrato di trovarsi piuttosto bene e i risultati sono stati dalla sua. Per questo non sorprende la notizia del prolungamento difino al 2024 tra il pilota iberico e la squadra italiana. IlRacing ha anche comunicato la continuazione dell’accordo con la Ducati Corse fino al 2025. Grande soddisfazione nelle parole per il campione del mondo di Moto3 e di Moto2 in passato: “Sono molto felice di ...