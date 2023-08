MotoGP | Alex Marquez rinnova il contratto con il Team Gresini nella classe regina

(Di giovedì 10 agosto 2023) La vittoriaSprint Race a Silverstone (Gran Bretagna), una pole-position e un podio in questa stagione disono stati riscontri significativi per. Lo spagnolo, reduce dalla difficile esperienza in Honda, ha trovato nuova linfa in sella alla Ducati del. Il fratellino di Marc, fin da subito, ha dimostrato di trovarsi piuttosto bene e i risultati sono stati dalla sua. Per questo non sorprende la notizia del prolungamento difino al 2024 tra il pilota iberico e la squadra italiana. IlRacing ha anche comunicato la continuazione dell’accordo con la Ducati Corse fino al 2025. Grande soddisfazione nelle parole per il campione del mondo di Moto3 e di Moto2 in passato: “Sono molto ...

Il Team Gresini Racing Ducati diha annunciato il rinnovo del contratto diMarquez anche per la prossima stagione. La comunicazione ufficiale arriva dopo la convincente vittoria dello spagnolo nella sprint race dell'...Il rinnovo di Marquez 'è innanzitutto una persona meravigliosa ed è stato un piacere ... 'Siamo davvero felici di avere ancora il Team Gresini Racingnella famiglia Ducati per altre due ...Crisi infinita Negli ultimi anni il mondo dellasi è completamente ribaltato. Le case giapponesi, che erano abituate a dominare in lungo e in ...LCR riesce a reagire - vedasi la vittoria di...

Il Team Gresini Racing Ducati di MotoGp ha annunciato il rinnovo del contratto di Alex Marquez anche per la prossima stagione. La comunicazione ufficiale arriva dopo la convincente vittoria dello spagnolo nella sprint race dell'...