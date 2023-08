(Di giovedì 10 agosto 2023), chitarrista e cantautore principale delThe, è, ha reso noto oggi lVariety, citando il suo manager. Aveva 80 anni. In qualità di capoa delcanadese-americano,ha scritto le canzoni più iconiche della, tra cui “The Weight”, “The Night They Drove Ol’ Dixie Down” e “Up On Cripple Creek”. Il suo manager ha detto cheera circondato dalla famiglia al momento della sua morte, ma non ha precisato la causa del decesso. Prima del suo lavoro e della suaship con Theè stato un collaboratore chiave di Bob Dylan, andando in tour con lui e suonando nell’album “Blonde ...

