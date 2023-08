Morto Riccardo Laganà | causa decesso del consigliere d' amministrazione Rai

(Di giovedì 10 agosto 2023) Rai in lutto. Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto 2023 èdidel servizio pubblico radiotelevisivo. Sgomento e commozione tra i dipendenti di cui l'uomo era il rappresentante. Era stato confermato al suo secondo mandato nel Consiglio d'ammistrazione Rai. La Presidente Rai Marinella Soldi e l'Amministratore Delegato Roberto Sergio si sono fatti interpreti del cordoglio del CdA, del direttore generale e di tutti i lavoratori Rai per la dipartita prematura a soli 48 anni di: "L'improvvisa scomparsa diè un dolore profondo per tutta la 'sua' Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel Consiglio di ...

Rai, morto Riccardo Laganà, aveva 48 anni: «Un uomo votato all'azienda» Corriere Roma

"L'improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per tutta la 'sua' Rai, d ...