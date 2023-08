Morto improvvisamente il consigliere Rai | Riccardo Laganà Il cordoglio dei colleghi che lo avevano eletto in Cda

il consigliere di amministrazione della Rai, Riccardo Laganà. Eletto dai dipendenti Rai in loro rappresentanza nel Cda della Tv pubblica, della sua morte dà notizia la stessa ...il consigliere di amministrazione della Rai Riccardo Laganà . Lo annuncia l'azienda. Nato a Roma nel 1975, perito industriale capotecnico in elettronica e telecomunicazioni ed ...La scomparsa improvvisa nella notte per arresto cardiaco. Soldi e Sergio: "Grande dolore, uomo votato ad azienda" Èquesta notte per un arresto cardiaco il consigliere di amministrazione Riccardo Laganà . Classe 1975, aveva 48 anni . Sgomento e commozione tra i dipendenti Rai di cui Laganà era ...

Morto improvvisamente il consigliere Rai Riccardo Laganà: arresto cardiaco fatale, aveva 48 anni Virgilio Notizie

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che un camion abbia impattato contro un’automobile, causando la morte immediata di un avvocato ... ha appreso con sgomento la notizia della scomparsa ...Esperto di linee di telecomunicazione, il 48enne era da sempre attivo per la tutela dei valori fondanti dell'azienda ...