Morto il consigliere Rai Riccardo Laganà | aveva 48 anni

(Di giovedì 10 agosto 2023) 'Dolore profondo per la sua Rai' 'L'improvvisa scomparsa diè un dolore profondo per tutta la 'sua' Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel Consiglio di ...

'Rappresentava con lealtà i lavoratori' 'Nel suo ruolo didi Amministrazione - proseguono Soldi e Sergio - Laganà ha sempre rappresentato, con determinazione e fermezza, ma con lealtà e ...Tra i primi a esprimere il proprio cordoglio , il giornalista Riccardo Iacona che su Twitter ha scritto: "Terribile notizia e dolore immenso per la scomparsa di Riccardo Laganà, collega,...a 48 anni ildi amministrazione Rai Riccardo Laganà 'Arresto cardiaco nella notte'. Perito industriale capotecnico in elettronica e telecomunicazioni ed esperto in linee di ...

Morto per arresto cardiaco il consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà RaiNews

Lutto in viale Mazzini: si è spento improvvisamente a 48 anni per un infarto il rappresentante dei dipendenti Rai, che era al suo secondo mandato ...Il dolore della presidente Marinella Soldi e dell'ad Roberto Sergio per la scomparsa del consigliere di amministrazione della tv pubblica “L’improvvisa… Leggi ...